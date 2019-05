ജലന്ധര്‍: ബിജെപിയും നരേന്ദ്രമോദിയും വിജയം ആഘോഷിക്കുമ്പോള്‍ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേരിട്ട പരാജയം സഹിക്കാന്‍ പോലുമാകാതെ തന്നെ കാണാനെത്തിയ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്റെ മുന്നില്‍ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥാനാര്‍ഥി. പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറില്‍ നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥി നീട്ടു ഷത്രന്‍ വാലയാണ് തന്റെ തോല്‍വി താങ്ങാനാവാതെ കരഞ്ഞുപോയത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വന്‍വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല നീട്ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍ വോട്ടെണ്ണല്‍ ഫലം വന്നപ്പോള്‍ നീട്ടുവിന് ലഭിച്ചത് വെറും അഞ്ച് വോട്ട്. അഞ്ച് വോട്ട് കിട്ടിയതിന്റെ സങ്കടമാണ് നീട്ടുവിനെ കരയിച്ചതെന്ന് കരുതിയാല്‍ തെറ്റി. ഒമ്പത് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഉള്ള തന്റെ വീട്ടിലെ നാലുപേര്‍ തന്നോട് വഞ്ചന കാട്ടിയെന്നതാണ് നീട്ടുവിനെ കരയിച്ചത്.

ഈ പരാജയം നീട്ടുവിനെ ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ മത്സരിക്കില്ലെന്ന് തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നീട്ടു പൊട്ടിക്കരയുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാണിപ്പോള്‍. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വോട്ടുകള്‍ പോലും ലഭിക്കാത്ത നീട്ടുവിനെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കമന്റുകളാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ.

Iss independent candidate ko total 5 votes padi hain aur iske ghar mein 9 log hain😂😂😂😂😂😂😂😂😭😭😭 pic.twitter.com/E6f9HJXCYA — Rishav Sharma (@rishav_sharma1) 23 May 2019

Content Highlights: Punjab Candidate Cries After Getting Only 5 Votes