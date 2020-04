അമൃതസര്‍: കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തെ തടുക്കാനായി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏപ്രില്‍ 30 വരെ നീട്ടാന്‍ പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഒഡീഷയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഈ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് പഞ്ചാബ്. കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കണക്കിലെടുത്ത് പഞ്ചാബില്‍ ലോക്ക്ഡൗണും കര്‍ഫ്യൂവും നീട്ടുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍ സിങ്ങാണ് അറിയിച്ചത്.

" ലോകമെമ്പാടും കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യയിലും വര്‍ദ്ധിക്കും. പഞ്ചാബും അതില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകില്ല. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പഞ്ചാബില്‍ ഇപ്പോള്‍ രോഗം കുറവാണ്. എന്നാല്‍ രോഗം പടരാവുന്നതാണ്. സാമൂഹിക അകലം കുറയ്ക്കാന്‍ ലോക്ക്ഡൗണാണ് നല്ലത് '- അമരീന്ദര്‍ സിങ്ങ് പറഞ്ഞു.

മാര്‍ച്ച് 23-നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 21 ദിവസത്തെ രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഏപ്രില്‍ 14-ന് ഇത് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടണമെന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content highlights: Punjab, after Odisha, becomes 2nd state to extend lockdown till April 30