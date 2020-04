ചണ്ഡീഗഢ്: പഞ്ചാബില്‍ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ കോവിഡ്-19 ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ലുധിയാന അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്‍ അനില്‍ കോലി(52)യാണ് മരിച്ചത്. ലുധിയാനയിലെ എസ്.പി.എസ്. ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

അനിലിന്റെ ആദ്യ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ ഫലം പോസിറ്റീവായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഏപ്രില്‍ 11 മുതല്‍ ഇദ്ദേഹം വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നുവെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

അനിലിന്റെ മരണത്തോടെ പഞ്ചാബില്‍ കോവിഡ്-19 മൂലം ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 14 ആയി. 202 പേര്‍ക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 27 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി.

Punjab: Ludhiana Assistant Commissioner of Police Anil Kohli passes away due to #COVID19 at SPS Hospital in Ludhiana, says District Public Relations Office pic.twitter.com/C0bW62J9MO