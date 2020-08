മുംബൈ: പുണെ നഗരത്തില്‍ ജൂലായില്‍ 400 കോവിഡ്19 മരണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് മേയര്‍ മുരളീധര്‍ മൊഹോളിന്റെ ആരോപണം. വ്യാഴാഴ്ച പുണെയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയോട് ഇക്കാര്യം താന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'എല്ലാ മാസത്തിലും ഇത്തരത്തില്‍ 400 മുതല്‍ 500 വരെയുള്ള കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെയുള്ള മരണങ്ങല്‍ കണക്കില്‍പ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗികളെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന 12 പേരെങ്കിലും സാസൂണ്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ദിവസേന മരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും സമാനമായ മരണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു. ഈ മരണങ്ങള്‍ ഒരു കണക്കിലും ഉള്‍പ്പെടുന്നില്ല' പുണെ മേയര്‍ പറഞ്ഞു.

മരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പരിശോധനയും നടത്തുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്‍ ഇവര്‍ക്ക് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളതായും പറയുന്നു. പരിശോധനകള്‍ നടത്തി രോഗികളെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ അവര്‍ക്ക് സമയബന്ധിതമായി ചികിത്സ നല്‍കാനും മരണങ്ങള്‍ തടയാനും സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും മുരളീധര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: Pune Mayor Alleges 400 Coronavirus Deaths Have Gone Unreported in City's July Tally