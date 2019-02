ഹൈദരാബാദ്: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ജവാന്മാരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖരറാവു 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തെലങ്കാന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നിയമസഭ പാസാക്കുകയായിരുന്നു.

വീരത്യു വരിച്ച ജവാന്മാര്‍ക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് മിനിറ്റ് മൗനപ്രാര്‍ത്ഥന നടത്തി. ബജറ്റ് അവതരണത്തിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഭീകരാക്രമണത്തെ അപലപിക്കുകയും വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികര്‍ക്ക് ആദരാഞജലികള്‍ അര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

Hon'ble CM Sri K. Chandrashekar Rao announced Rs.25 lakh ex gratia each to the families of Pulwama martyrs. @CRPFIndia pic.twitter.com/jLOp06CoDo