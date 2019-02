ന്യൂഡല്‍ഹി: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പാര്‍ട്ടി സര്‍ക്കാരിന് പിന്തുണ നല്‍കുന്നുവെന്നും കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ മറ്റ് ചര്‍ച്ചകളിലേക്കൊന്നുമില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ്സ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പുൽവാമയിൽ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 45 ജവാൻമാർ വീരമൃത്യുവരിച്ച സംഭവത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

"ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ ഞാന്‍ ജവാന്‍മാര്‍ക്കും സര്‍ക്കാരിനും പിന്തുണയര്‍പ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മള്‍ വിലപിക്കുകയും ദഃഖമാചരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. ഈ സമയം അവര്‍ ബഹുമാനം അര്‍ഹിക്കുന്നു", രാഹുല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ചില വിവാദപരമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടിയായാണ് രാഹുല്‍ നയം വ്യക്തമാക്കിയത്. രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ വീഴ്ചയെ കുറിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് വക്താവ് അഭിഷേക് മനു സിങ്വി ചില ചോദ്യങ്ങളുന്നയിച്ചിരുന്നു.എന്നാല്‍ രാഹുല്‍ അത്തരം ചര്‍ച്ചകളിലേക്ക് കടക്കാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചില്ല.

"ഒരു ശക്തിക്കും ഒരു വിദ്വേഷത്തിനും വൈരാഗ്യത്തിനും ഇത്തരമൊരു കാര്യം സ്‌നേഹത്താലും അനുകമ്പയാലും കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട് ചെയ്യാനാവില്ല.ഒരു ശക്തിക്കും ഇന്ത്യയെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനാവില്ല. കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പാര്‍ട്ടിയും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെല്ലാവരും തന്നെയും ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനും ജവാന്‍മാര്‍ക്കുമൊപ്പം നില്‍ക്കും. മറ്റൊരുതരം ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും ഞങ്ങളില്ല", രാഹുൽ വ്യക്തമാക്കി.

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്ങും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുലിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹവും സംഭവത്തെ അപലപിച്ചു.

content highlights: Stand With Government, No Other Discussion says Rahul Gandhi on Pulwama attack