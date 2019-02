ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മുകാശ്മീരിലെ പുല്‍വാമയിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ ഇന്ത്യക്ക് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു.

"എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ നരേന്ദ്രമോദിക്ക്, ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. സുരക്ഷാ സൈന്യവും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും നിന്ദ്യമായ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഞങ്ങള്‍ ഭീകരാക്രണത്തിന് ഇരയായ സൈനിക അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബാഗങ്ങളോട് അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു" - അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

To my dear friend, Prime Minister of India @narendramodi, we stand with you, the security forces and the people of India following this heinous terrorist attack. We send our condolences to the families of the victims.