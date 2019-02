ശ്രീനഗര്‍: ഭീകരര്‍ക്ക് അന്ത്യശാസനവുമായി സൈന്യം. കീഴടങ്ങുക അല്ലെങ്കില്‍ മരിക്കാന്‍ തയാറാവുക. ഇതാണ് സൈന്യം ഭീകരര്‍ക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന അന്ത്യശാസനം. ഇത് അവസാന മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കുമെന്നും സൈനിക മേധാവികള്‍ സംയുക്തമായി ശ്രീനഗറില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്‌. പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ പാക്‌ സൈന്യമാണെന്നും സൈനിക മേധാവികള്‍ പറഞ്ഞു.

പാകിസ്താന്റെ പുത്രനാണ് ജെയിഷെ മുഹമ്മദ്. കശ്മീരിലെ ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് നേതൃത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കി. ഇനി കശ്മീരില്‍ തോക്കെടുക്കാന്‍ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല.കശ്മീര്‍ താഴ്വരയില്‍ നിന്നും ഭീകരരെ തുടച്ചുനീക്കുമെന്നും സൈനിക മേധാവികൾ വ്യക്തമാക്കി.

കശ്മീരില്‍ അമ്മമാര്‍ക്കും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കശ്മീരിലെ അമ്മമാര്‍ സ്വന്തം മക്കളെ ഭീകരരടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞുവിടാതിരിക്കാന്‍ ഇനി മുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി അഥവാ ഭീകരര്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ കീഴടങ്ങണം. അല്ലാതെ തോക്കെടുക്കാനാണ് തീരുമാനമെങ്കില്‍ കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും സൈനികമേധാവി കെ ജെ എസ് ദിലോന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

