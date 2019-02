ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരിലെ പുല്‍വാമയില്‍ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ വീരമൃത്യുവരിച്ച സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്മാര്‍ക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ ആദരാഞ്ജലി. ഡല്‍ഹി പാലം വ്യോമസേനാ വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിച്ച ജവാന്മാരുടെ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് മുന്നില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അന്തിമോപചാരം അര്‍പ്പിച്ചു.

ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍, കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്യവര്‍ധന്‍ സിങ് റാത്തോഡ്, ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍, കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തുടങ്ങിയവരും അന്തിമോപചാരം അര്‍പ്പിക്കാന്‍ എത്തി.

കരസേനാ മേധാവി ബിപിന്‍ റാവത്ത്, വ്യോമസേനാ മേധാവി എയര്‍ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ ബി.എസ്.ധനോവ, നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറല്‍ സുനില്‍ ലാംബ തുടങ്ങിയവരും ധീര ജവാന്മാര്‍ക്ക് ആദരവര്‍പ്പിച്ചു.

