ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരില്‍ ആരാണോ തോക്കെടുക്കുന്നത് അവര്‍ കീഴടങ്ങാത്ത പക്ഷം അവരെ കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് സൈന്യം. പുല്‍വാമയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരന്മാരായ ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് തീവ്രവാദികളെ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വധിച്ചശേഷം വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സൈനിക മേധാവികള്‍.

ആരെങ്കിലും, ഞാന്‍ വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു, ജമ്മുകശ്മീരില്‍ ഇനി ആരെങ്കിലും തോക്ക് എടുത്താല്‍ അവരെ കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും. കുടുബത്തിലെ പ്രയപ്പെട്ടവര്‍ ആരെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കില്‍ അവരോട് തോക്ക് താഴെ വെച്ച് കീഴടങ്ങാന്‍ പറയണം, അല്ലാത്ത പക്ഷം സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇനിയൊരു ദയയും ഉണ്ടാകില്ല - സൈനിക മേധാവി കെ ജെ എസ് ദിലോന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

KJS Dhillon, Corps Commander of Chinar Corps, Indian Army: Our focus is clear on counter-terrorism operations. We are very clear that anyone who enters Kashmir Valley will not go back alive. pic.twitter.com/hSXmPoPmwb — ANI (@ANI) February 19, 2019

പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണം കഴിഞ്ഞ് നൂറ് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ അതിന്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരന്മാരെ വധിക്കാന്‍ സാധിച്ചതായി സൈനിക മേധാവികള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കരസേന, സി.ആര്‍.പി.എഫ്., ജമ്മുകാശ്മീര്‍ പോലീസ് മേധാവികളുടെ സംയുക്ത വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് സൈന്യം ഭീകരര്‍ക്ക് അന്ത്യശാസനം നല്‍കിയത്.

Content Highlights: Anyone Who Picks Up A Gun In Kashmir Will Be Eliminated Says Army