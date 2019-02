ശ്രീനഗര്‍: പുല്‍വാമയില്‍ സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്മാര്‍ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തിന് ഭീകരര്‍ ഉപയോഗിച്ചത് അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ. അത്യാധുനിക സംവിധാനമുള്ള മൊബൈല്‍ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭീകരര്‍ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയതെന്നാണ് ഇന്റലിജന്‍സ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഇവരുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ പോയതെന്നാണ് ഇന്റലിജന്‍സ് വിശദീകരിക്കുന്നത്.

വൈ.എസ്.എം.എസ് എന്ന മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഭീകരര്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ അധോലോകമായ ഡാര്‍ക്ക് നെറ്റ് വഴിയാണ് ഇതിന്റെ വില്‍പ്പന നടക്കുന്നത്.

സിംകാര്‍ഡ് ഇല്ലാത്ത മൊബൈലുമായി ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വന്‍സി റേഡിയോ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര്‍ വരെ ഈ രീതിയിലാണ് ഭീകരര്‍ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് പറയുന്നത്.

ഇതിന്റെ രഹസ്യ കോഡ് ഇപ്പോഴാണ് ഇന്റലിജന്‍സ് ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് കൈക്കലാക്കാന്‍ സാധിച്ചത്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഭീകരരുടെ ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്. പുല്‍വാമയില്‍ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് ശേഷം നേതൃത്വവുമായി നടത്തിയ ആശയ വിനിമയത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ അടക്കം ഇപ്പോള്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ പക്കലുണ്ട്.

