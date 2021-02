ന്യൂഡല്‍ഹി: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികര്‍ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ച് രാജ്യം. 2019 ഫെബ്രുവരി 14 നാണ് ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുല്‍വാമയില്‍ സൈനികവാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ചാവേറാക്രമണത്തില്‍ നാല്‍പത് സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്മാര്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്ടമായത്‌.

ആക്രമണത്തില്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടമായ ധീരരക്തസാക്ഷികള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ആദരാഞ്ജലി അര്‍പിച്ചു. സൈനികരുടെ അസാമാന്യധൈര്യവും ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവത്യാഗവും രാജ്യം എക്കാലവും സ്മരിക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

I bow down to the brave martyrs who lost their lives in the gruesome Pulwama attack on this day in 2019. India will never forget their exceptional courage and supreme sacrifice.

പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങും ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാര്‍ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചു. അവര്‍ രാജ്യത്തിനായി നല്‍കിയ സേവനവും ജീവത്യാഗവും ഇന്ത്യ എന്നും ഓര്‍മിക്കുമെന്നും ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ നഷ്ടം നേരിട്ട അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം സര്‍ക്കാര്‍ എക്കാലവും ഉണ്ടാകുമെന്നും രാജ്‌നാഥ് സിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

I pay homage to those brave @crpfindia personnel who sacrificed their lives in 2019 Pulwama terror attack.



India will never forget their service to the nation and their supreme sacrifice. We continue to stand with their families, who had to suffer due to this attack.