ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താനുമായുള്ള ചര്‍ച്ചകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞെന്നും ലോകം ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാന്‍ മടിക്കുന്നത് ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുല്‍വാമയില്‍ 40 സൈനികരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.

ചര്‍ച്ചകളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പുല്‍വാമയിലെ ഭീകരാക്രമണം. ഭീകരതയ്‌ക്കെതിരെ ലോകം പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ഭീകരര്‍ക്കതിരെ നടപടിയെടുക്കാന്‍ മടിക്കുമ്പോള്‍ നാം ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭീകരതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയും അര്‍ജന്റീനയും ചേര്‍ന്ന് സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അര്‍ജന്റീനന്‍ പ്രസിഡന്റുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്കു ശേഷമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രയുടെ പ്രസ്താവന.

പുല്‍വാമയില്‍ സിആര്‍പിഎഫ് ജവാന്മാര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചതിലുള്ള വേദനയും രോഷവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളില്‍ രോഷം പുകയുന്നുണ്ടെന്ന് തനിക്കറിയാം. തന്റെയുള്ളിലും കത്തിജ്വലിക്കുന്ന തീ നാളമുണ്ടെന്ന് ബീഹാറില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പരിപാടിയില്‍ പ്രസംഗിക്കവെ മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു.

Content Highlights: Pulwama attack, time for talks over, world will have to act on terror, Narendra Modi