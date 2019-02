ന്യൂഡൽഹി: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭാ സുരക്ഷാ സമിതി യോഗം അവസാനിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9.15ഓടെയാണ് സമിതി ചേര്‍ന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍, വിദേശ കാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ്, ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി, ദേശീയ സുരക്ഷ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത്ത് ഡോവല്‍ എന്നിവരും സൈനിക തലവന്‍മാരും പങ്കെടുത്തു.

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പാകിസ്താനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമെന്ന് യോഗത്തിന് ശേഷം ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അറിയിച്ചു. ഇതിനായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് ഉത്തരവാദികളും സഹായം നല്‍കിയവരും വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പാകിസ്താന് നൽകിയിരുന്ന സൗഹൃദരാഷ്ട്ര പദവി (മോസ്റ്റ് ഫേവേർഡ് നേഷൻ) എടുത്ത് മാറ്റിയതായും ജയ്റ്റ്ലി അറിയിച്ചു.

ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാഗാ അതിർത്തി വഴിയുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം ഇന്ത്യ അവസാനിപ്പിച്ചു.

കശ്മീരിലെ സുരക്ഷാ സഹചര്യമാണ് യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായത്. ബീഹാറിലെ പൊതുറാലിയില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന രാജ്‌നാഥ് സിങ് പരിപാടി റദ്ദാക്കിയാണ് ശ്രീനഗറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. ഡൈറക്ടര്‍ ജനറല്‍ രാജീവ് റായ് ഭട്‌നഗറാണ് ഒപ്പമുള്ളത്.ജമ്മുവിലെത്തിയ രാജ്‌നാഥ് സിങ് ആശുപത്രിയില്‍ പരിക്കേറ്റ് ചികിതസയില്‍ കഴിയുന്ന ജവാന്‍മാരെയും സന്ദര്‍ശിക്കും.

സ്വീഡനിലായിരുന്ന നിര്‍മ്മല സീതാരാമന്‍ യാത്രവെട്ടിച്ചുരുക്കിയാണ് തിരിച്ചെത്തിയത്. മിന്നല്‍ ആക്രമണ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിര്‍ണ്ണായക തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതില്‍ പങ്കുവഹിക്കുന്നയാളാണ് അജിത്ത് ഡോവല്‍. ഓരോ മിനുട്ടുകള്‍ കൂടുന്തോറുമുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ സിആര്‍പിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അജിത്ത് ഡോവലെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഐബി ഡിഐബി ഡയറക്ടറെയും സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത്ത് ഡോവലുമായും രാജ്‌നാഥ് സിങ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

