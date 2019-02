ന്യൂഡല്‍ഹി: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരന്‍ മസൂദ് അസ്ഹറിനെ ചൈന പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യയിൽ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ചൈനീസ് കമ്പനികളെ വിലക്കണമെന്ന് സംഘപരിവാർ സംഘടനയായ സ്വദേശി ജാര്‍ഗണ്‍ മഞ്ച് (എസ്.ജെ.എം)

എസ്.ജെ.എം കോ-കണ്‍വീനര്‍ അശ്വനി മഹാജന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നും സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കി നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ തീവ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യത്തെയോ വ്യക്തിയേയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത്തരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് രാജ്യത്ത് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തണമെന്നാണ് കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

Swadeshi Jagran Manch (SJM) wrote a letter to Prime Minister Narendra Modi requesting him to ban Chinese social media, e-commerce apps and Chinese telecom equipment



