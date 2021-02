പുതുച്ചേരി: പുതുച്ചേരിയിലെ നാരായണസ്വാമി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാവി നാളെ അറിയാം. കോണ്‍ഗ്രസ്-ഡി.എം.കെ. എം.എല്‍.എമാരുടെ കൂട്ടരാജിക്കു പിന്നാലെയാണ് പുതുച്ചേരിയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ്-ഡി.എം.കെ. സര്‍ക്കാര്‍ ന്യൂനപക്ഷമായതും വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തിയതും.

ഇന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിലെയും ഡി.എം.കെയിലെയും മന്ത്രിമാരും എം.എല്‍.എമാരും എം.പിമാരും മറ്റ് മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭയില്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട തന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുകയും ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി നാരായണസ്വാമി പറഞ്ഞു. നാളെ സഭയില്‍ തങ്ങളുടെ തന്ത്രം വെളിപ്പെടുത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Today, ministers, MLAs of Congress & DMK, MPs and other party leaders met and discussed the strategy to be adopted by us in the Legislative Assembly (tomorrow). We have decided to disclose our strategy on the floor of the House: Puducherry CM V Narayanasamy pic.twitter.com/mc6bzLyg6X