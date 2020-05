ചെന്നൈ: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ജൂണ്‍ 31 വരെ തമിഴ്നാട്ടിലും നീട്ടിയെങ്കിലും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ 50% പുന:സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളില്‍ 60% ആളുകളെ വഹിച്ച് കൊണ്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കാണ്‌ അനുമതി. അതേസമയം ചെന്നൈ, കാഞ്ചീപുരം, തിരുവള്ളൂര്‍, ചെങ്കല്‍പേട്ട് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേത് പോലെ പുനഃസ്ഥാപിക്കില്ല.

അനുമതിയുള്ള മേഖലകളില്‍ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ ഇ പാസിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടായിരിക്കില്ല. അതേസമയം അന്തര്‍ സംസ്ഥാന യാത്രകള്‍ക്ക് ഇപാസ് വേണം. ചെന്നൈ, കാഞ്ചീപുരം, തിരുവള്ളൂര്‍, ചെങ്കല്‍പേട്ട് മേഖലകളിലും യാത്രചെയ്യാന്‍ ഇ പാസ് അനിവാര്യമാണ്.

50% തൊഴിലാളികളെ വെച്ച് ഇനി എല്ലാ സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിക്കാം. മാളുകള്‍ ഒഴികെയുള്ള ഷോപ്പിങ് സെന്ററുകള്‍, ഷോപ്പിങ്ങ് കോംപ്ലക്‌സ് എന്നിവയ്ക്ക് 50% തൊഴിലാളികളെ വെച്ച് പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങാം. പക്ഷെ ഒരേ സമയം അഞ്ച് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ.

content highlights: Public transport to resume with 50% in Tamil Nadu