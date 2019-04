ന്യൂഡല്‍ഹി: മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പൊതുകടത്തില്‍ 30ലക്ഷം കോടിയുടെ വര്‍ധനവുണ്ടായെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ്. ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ രേഖകള്‍ പുറത്തുവിട്ടു കൊണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സുര്‍ജ്ജേവാലയാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

രേഖകള്‍ പ്രകാരം 30.28ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ എടുത്ത വായ്പ. ഇത്തരത്തില്‍ 2014 മാര്‍ച്ചിനും 2018 ഡിസംബറിനും ഇടയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പൊതുകടം 57% ആയി വര്‍ധിച്ച് 83.40 ലക്ഷം കോടിയിലെത്തി. സര്‍ക്കാരിന്റെ 57 മാസത്തെ ഭരണത്തിനിടെ (4.75 വര്‍ഷം)യുള്ള ഈ വര്‍ധനവ് നിലയ്ക്കാത്ത കടക്കെണിയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയെ തള്ളിവിട്ടതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ആരോപിച്ചു.

"70 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഭരണത്തിലേറുംവരെ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുകടം 53.11 ലക്ഷം കോടിയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 57 മാസം കൊണ്ട് 30 ലക്ഷം കോടി കൂടി കടമെടുത്ത് കടബാധ്യത 83.40 ലക്ഷെ കോടിയിലെത്തി. ഇന്ത്യയുടെ വിഭവങ്ങള്‍ വെച്ചാണ് മോദി കടമെടുത്തത്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ആകെ തകിടം മറിച്ചു.

2014 മാര്‍ച്ച് വരെ രാജ്യത്തിന്റെ ആളോഹരി കടം 40,854 ആയിരുന്നത് നാല് വര്‍ഷം പിന്നിടുമ്പോള്‍ 64154 ആയി വര്‍ധിച്ചു. അതായത് മോദി ഭരണകാലത്ത് ഒരു പൗരന്റെ പേരില്‍ എടുത്ത കടം 23,300 രൂപയാണ്."

കണക്കുകള്‍ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നത് മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടിയായിരുന്നുവെന്നും സുര്‍ജ്ജേവാല വിമര്‍ശിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ മാത്രം മോദി സര്‍ക്കാര്‍ 7.16 ലക്ഷം കോടിയിലധികം തുക വായ്പയെടുത്തുവെന്നും ഇതും കൂടി ചേര്‍ത്താല്‍ നിലവില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുകടം 90.56 ലക്ഷം കോടിയിലധികമായെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു.

