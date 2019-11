ഐസോള്‍: മിസോറം ഗവര്‍ണറായി പി.എസ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള ചൊവ്വാഴ്ച സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. മിസോറമിലെത്തിയ നിയുക്ത ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ നല്‍കി. ശ്രീധരന്‍ പിള്ളയുടെ കുടുംബവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും നാളെ നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കും.

ഭാര്യക്കും മക്കള്‍ക്കും അടുത്ത ബന്ധുക്കള്‍ക്കുമൊപ്പമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞക്കായി നിയുക്ത മിസോറം ഗവര്‍ണര്‍ പി എസ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള മിസോറമിലെ ലങ് പോയ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. നിയുക്ത ഗവര്‍ണറെ പൂര്‍ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ വരവേറ്റു.

രാവിലെ 11.30നാണ് ഗവര്‍ണറുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ്. രാജ്ഭവന്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഐസോാളില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മുപ്പതോളം പേര്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ബിഷപ്പുമാര്‍ അടക്കമുള്ളവരും ചടങ്ങിനെത്തും. സത്യപ്രതിജ്ഞാച്ചടങ്ങിനായി ഐസോളിലെ രാജ്ഭവന്‍ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വക്കം പുരുഷോത്തമനും, കുമ്മനം രാജശേഖരനും ശേഷം മിസോറാം ഗവര്‍ണറായി സ്ഥാനമേല്‍ക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മലയാളിയാണ് പി എസ് ശ്രീധരന്‍ പിള്ള.

Content Highlights: PS Sreedharan Pillai will be sworn in as Mizoram Governor tomorrow