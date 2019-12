മുംബൈ: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയേയും ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെയും അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും മുംബൈയില്‍ വ്യത്യസ്ത റാലികള്‍. സൗത്ത് മുംബൈയിലെ ആസാദ് മൈതാനത്താണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ എതിര്‍ത്തുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാര്‍ഥികളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും അണിനിരന്ന റാലി നടന്നത്. നാലു കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി മൈതാനത്ത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ചും റാലി നടന്നു.

ആസാദ് മൈതാനിയില്‍ നടന്ന റാലിയില്‍ സിനിമ താരങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികള്‍ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്രാ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ദേവേന്ദ്ര ഫട്‌നവിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റാലി നടന്നത്. സവര്‍ക്കര്‍ അടക്കമുള്ളവരുടെ ചിത്രങ്ങള്‍കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച വേദിയിലാണ് നേതാക്കള്‍ അണിനിരന്നത്. സവര്‍ക്കറുടെ ചെറുമകന്‍ രഞ്ജിത്ത് സവര്‍ക്കര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ റാലിക്കെത്തി.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റാലി. ഫോട്ടോ - പിടിഐ



മുംബൈക്ക് പുറമെ ഡല്‍ഹിയിലും കൊല്‍ക്കത്തയിലും വെള്ളിയാഴ്ച പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ റാലികള്‍ നടന്നു. ഡല്‍ഹിയിലെ യു.പി ഭവന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഡിവൈഎഫ്‌ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ആക്ടിവിസ്റ്റ് ബിന്ദു അമ്മിണി എന്നിവരടക്കം നൂറോളം പേരെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു യുപി ഭവന് മുന്നിലെ പ്രതിഷേധം. പോലീസ് പിടികൂടിയ ഭീം ആര്‍മി തലവന്‍ ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദിനെ മോചിപ്പിക്കമമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി ജോര്‍ബാഗില്‍ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടന്നു.

Content Highlights: Protests for and against Citizenship act in Mumbai