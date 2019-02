ഇറ്റാനഗര്‍: അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരായി നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രക്ഷോഭകര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് തീയിട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താമസസ്ഥലത്തിനു മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ കത്തിക്കുകയും ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസ് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ചില സമുദായ വിഭാഗങ്ങളെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിരതാമസക്കാരായി പരിഗണിക്കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് പ്രക്ഷോഭം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്.

അരുണാചല്‍ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി പേമ ഖണ്ഡുവിന്റെ സ്വകാര്യ വസതിക്കു മുന്നില്‍ പ്രക്ഷോഭകര്‍ തടിച്ചുകൂടുകയും ആക്രമണത്തിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ സുരക്ഷാ സേന ഇടപെട്ട് ഇത് തടഞ്ഞു. പോലീസ് വെടിയുതിര്‍ത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ചോവ്‌ന മെയ്‌ന്റെ വസതിക്കു നേരെ ആക്രമണം നടന്നത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനു മുന്നില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ തീയിട്ടു നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും വ്യാപകമായ അക്രമസംഭവങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയതായും സ്വകാര്യ മുതലുകള്‍ നശിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. നിരവധിയിടങ്ങളില്‍ പാതകള്‍ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 60 വാഹനങ്ങള്‍ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയും 150ല്‍ അധികം വാഹനങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളില്‍ ഇറ്റാനഗര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവ വേദി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

