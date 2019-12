പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ വന്‍ പ്രതിഷേധത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഡല്‍ഹി പിന്നീട് കണ്ടത് പ്രതിഷേധത്തിന് അണിനിരന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തങ്ങളുടെ ക്യാംപസ് വൃത്തിയാക്കുന്ന കാഴ്ച. തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടയിലും ക്യാംപസിന് മുന്‍വശത്തെ റോഡിലെ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ജാമിയയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഒന്നായി അണിനിരന്ന പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവില്‍ ബിസ്‌ക്കറ്റ് പാക്കറ്റുകളും, ചായ ഗ്ലാസുകളും, വാട്ടര്‍ ബോട്ടിലുകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാല ക്യാംപസും പരിസരവും. ഇതോടെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത്.

ഇത് ഞങ്ങളുടെ ക്യാംപസാണ്. ഇത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജാമിയയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പ്രതിഷേധക്കാരും ഇവിടെയെത്തിയ മറ്റുള്ളവരും വലിച്ചെറിഞ്ഞ ചപ്പുചവറുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.- ജാമിയയിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയായ ആഖിബ് പറയുന്നു.

പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയും പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെതിരെയും ഇനിയും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ഇനിയും തുടരേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്ന സര്‍വകലാശാലയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള ഏഴാമത്തെ ഗേറ്റ് വൃത്തിയായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്. ഇനിയും ബിസ്‌ക്കറ്റ് പാക്കറ്റുകളും വാട്ടര്‍ ബോട്ടിലുകളും പോസ്റ്ററുകളുമെല്ലാം ശേഖരിച്ച് ചവറ്റുവീപ്പയില്‍ ഇടുന്നത് തുടരും.

സര്‍വകലാശാലയും പരിസരങ്ങളും വൃത്തിയാക്കാന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കൊപ്പം പ്രദേശവാസികളും ചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കുന്നതും പ്രദേശവാസികളാണ്. 'പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വിശന്നിരിക്കരുതെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും വെളളവും ബിസ്‌ക്കറ്റും ബിരിയാണിയും പഴങ്ങളും ജ്യൂസും എല്ലാം കൊണ്ടുതരുന്നുണ്ട്.'-ജാമിയയിലെ വിദ്യാര്‍ഥി അസ്ദുഖ് പറയുന്നു. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഭക്ഷണമെത്തിക്കുക മാത്രമല്ല, ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിക്കാനും പ്രദേശവാസികള്‍ സ്വയമേവ തയ്യാറായി എത്തുന്നുണ്ട്.

