ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് - പി.ജി കൗൺസിലിംഗ് വൈകുന്നതിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ശമിപ്പിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം പാളി. സമരം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രതിനിധികളുമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യയുമായി നടത്തിയ ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടു. കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് തുടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് കേന്ദ്രം രേഖാമൂലം ഉറപ്പു നൽകണമെന്ന റെസിഡന്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ ആവശ്യം മന്ത്രി തള്ളുകയായിരുന്നു.

സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള വിഷയത്തിൽ രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഡൽഹി പോലീസിന്റെ നടപടിയിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച മന്ത്രി പൊതുജന താൽപര്യാർത്ഥം ഡോക്ടർമാർ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് മുന്നിൽ റെസിഡന്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രതിനിധികൾ വച്ചത്. സമരക്കാരെ പോലീസ് മർദിച്ചതിൽ രേഖാമൂലമുള്ള ക്ഷമാപണം, കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് തുടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് എന്നിവയായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരുടെ ആവശ്യം.

Content highlights: Protesting doctors not satisfied after meet with Centre