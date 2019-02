ഗുവാഹത്തി: വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ദ്വിദിന സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയില്‍ വിമാനമിറങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്കു നേരെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം. വിവാദമായ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ മോദിയെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. 'നരേന്ദ്ര മോദി ഗോ ബാക്ക്' എന്ന മുദ്രാവാക്യവും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ മുഴക്കി.

വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് രാജ്ഭവനിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് മോദിയെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതും ഗോ ബാക്ക് മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ മുഴക്കിയതും. ഇതിന്റെ വീഡിയോ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം വ്യാപകമായതിനു ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മോദി സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഓള്‍ അസം സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് യൂണിയന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം. അരുണാചല്‍ പ്രദേശ്, അസം, ത്രിപുര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ റാലികളിലും ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങുകളിലും മോദി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞമാസം ആദ്യം ലോക്‌സഭയില്‍ പാസായ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍ ബില്‍ രാജ്യസഭയിലും ഉടന്‍തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും.

content highlights: protesters shows black flag to modi during his north eastern state visit, citizenship amendment bill