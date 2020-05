മുംബൈ: കോവിഡ് വാര്‍ഡില്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന ജീവനക്കാരന്‍ മരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് മുംബൈ കിങ് എഡ്വാര്‍ഡ് മെമ്മോറിയല്‍ (കെ.ഇ.എം) ആശുപത്രിയില്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധം.

നാല് ദിവസമായി ഇയാള്‍ക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നുവെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ ലീവ് നിഷേധിച്ചതായും ആരോപണമുയര്‍ന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് മരിച്ചത്. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിക്ക് പുറത്ത് ജീവനക്കാരും പാരാമെഡിക്കല്‍ സ്റ്റാഫും വന്‍പ്രതിഷേധം നടത്തി.

മരിച്ച ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പരിശോധന ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇയാളുടെ കുടുംബത്തിന് ജോലിയും നഷ്ടപരിഹാരവും നല്‍കണമെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം. സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ് കെ.ഇ.എം ആശുപത്രി.

Content Highlights:Protest outside Mumbai's KEM Hospital after employee working in COVID-19 ward dies