ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലെ ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരോട് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച അന്തരിച്ച ഡല്‍ഹി മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഷീലാദീക്ഷിത് അവസാനം നല്‍കിയ നിര്‍ദേശം. ഭൂമി തര്‍ക്കത്തില്‍ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെ തടഞ്ഞ യുപി സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടിക്കെതിരെയായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് ഡല്‍ഹി അധ്യക്ഷ കൂടിയായിട്ടുള്ള ഷീലാദീക്ഷിത് പ്രതിഷേധത്തിന് പ്രവര്‍ത്തകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്.

വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തുള്ള ഷീലാദീക്ഷിതിന്റെ സന്ദേശം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെത്തിയത്. എന്നാല്‍ പ്രതിഷേധത്തിന് അവര്‍ എത്തിയിരുന്നില്ല. വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റായ ഹാറൂണ്‍ യൂസുഫായിരുന്നു പകരം പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയത്.

മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കാണാന്‍ പ്രയിങ്കയെ അനുവദിക്കുന്നത് വരെ ശനിയാഴ്ചയും പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ ഷീലാദീക്ഷിത് പ്രവര്‍ത്തകരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഷീലാദീക്ഷിത് മന്ത്രിസഭയില്‍ അംഗവും അവരുടെ ഉറ്റ അനുയായിയുമായ കിരണ്‍ വാലിയയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 3.55-നു ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹിയിലെ ഫോര്‍ട്ടിസ്‌ എസ്‌കോര്‍ട്ട് ഹാര്‍ട്ട് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലായിരുന്നു ഷീലാ ദീക്ഷിതിന്റെ അന്ത്യം. രാവിലെയാണ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

1984ല്‍ വനിതാക്ഷേമത്തിനുള്ള യു.എന്‍. കമ്മിഷനില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിനിധിസംഘത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയജീവിതം തുടങ്ങിയ ഷീലാ ദീക്ഷിത്, അതേവര്‍ഷം യു.പി.യില്‍ കനൗജില്‍ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമായി. രാജീവ് ഗാന്ധി സര്‍ക്കാരില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായി. 1998-ല്‍ ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയായ അവര്‍ തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നുവട്ടം കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിനെ നയിച്ചു.

