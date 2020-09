ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച കാര്‍ഷിക പരിഷ്‌കരണ ബില്ലുകള്‍ക്കെതിരെ രാജ്യത്ത് പലയിടത്തും പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ ശക്തമാകുന്നു. രാജ്യസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത് രാജ്യത്തെ കര്‍ഷകരുടെ മരണവാറണ്ട് ആണെന്നും അതില്‍ ഒപ്പിടാന്‍ തയ്യാറല്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് രാജ്യസഭയില്‍ പറഞ്ഞു. വന്‍കിട കോര്‍പറേറ്റ് കമ്പനികള്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ് രണ്ടു ബില്ലുകളും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ സഭയില്‍ ആരോപിച്ചു.

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ താങ്ങുവില നല്‍കുക എന്ന നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തില്‍നിന്ന് ഒളിച്ചോടുകയാണ് ബില്ലിലൂടെ സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. ബില്ലിലൂടെ മോദി രാജ്യത്തെ കര്‍ഷകരെ കോര്‍പറേറ്റുകളുടെ അടിമകളാക്കുകയാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

പഞ്ചാബും ഹരിയാനയും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കാര്‍ഷിക ബില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേര്‍ക്കണമെന്ന് ശിവസേനാ എംപി സഞ്ജയ് റാവത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബില്‍ നിയമമായാല്‍ രാജ്യത്ത് കര്‍ഷക ആത്മഹത്യകള്‍ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും കര്‍ഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാകുമെന്നും ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ സര്‍ക്കാരിന് സാധിക്കുമോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

രാജ്യസഭയില്‍ കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ക്കെതിരെ ബിജെപി ഇതര കക്ഷികള്‍ ഒരുമിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബില്‍ പരാജയപ്പെടണമെന്നാണ് രാജ്യത്തെ കര്‍ഷകരെല്ലാം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അകാലി ദള്‍, ബിജു ജനതാദള്‍ എന്നീ പാര്‍ട്ടികള്‍ ബില്‍ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന നിലപാടാണ് രാജ്യസഭയില്‍ സ്വീകരിച്ചത്. ബിജെപി കര്‍ഷകര്‍ക്കായി നിരവധി നല്ലകാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ കോര്‍പറേറ്റ് അനുകൂലമാണെന്ന് അകാലി ദള്‍ അംഗം നരേഷ് ഗുജറാള്‍ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ബില്‍ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സഭയില്‍ ബില്ലിന് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അകാലിദള്‍ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് വിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു.

Rajya Sabha: Opposition MPs in the well of the House raise slogans; Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh asks them to return to their seats pic.twitter.com/eBp194zrjQ