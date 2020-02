ഡല്‍ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് കലാപം നടക്കുമ്പോള്‍ ഉചിതമായി ഇടപെടാന്‍ തയ്യാറാവാത്ത ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് രാഷ്ട്രപതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാംനാഥ് കോവിന്ദുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് സോണിയ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്, രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ്, നേതാക്കളായ അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍, പി ചിദംബരം, കെസി വേണുഗോപാല്‍, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വദ്ര, ആനന്ദ് ശര്‍മ, രണ്‍ദീപ് സുര്‍ജേവാല തുടങ്ങിയവര്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തു. സംഘര്‍ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അമിത് ഷായുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാഷ്ട്രപതിക്ക് മെമ്മോറാണ്ടം സമര്‍പ്പിച്ചു.

A delegation from the Indian National Congress led by Smt Sonia Gandhi and Dr Manmohan Singh called on President Kovind at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/EVhRmbUsI4