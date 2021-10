ലക്‌നൗ: പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ ധൈര്യത്തിന് മുമ്പില്‍ ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് ഭരണകൂടം ഭയന്നുപോയെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ലഖിംപുര്‍ ഖേഡിയിലെ സംഘര്‍ഷ സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ പ്രിയങ്കയെ പോലീസ് തടയുകയും ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സഹോദരിയെ പിന്തുണച്ച് രാഹുല്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

'പ്രിയങ്കേ...നീ പിന്മാറില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. നിന്റെ ധൈര്യത്തിന് മുന്നില്‍ അവര്‍ ഭയന്നു. നീതിക്കായുള്ള ഈ അഹിംസാ സമരത്തില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ അന്നദാതാക്കളെ നാം വിജയിപ്പിക്കും'-രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കര്‍ഷക പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ എട്ടുപേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ലഖിംപുര്‍ ഖേഡിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ലഖ്നൗവില്‍നിന്ന് 90 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള സീതാപുറില്‍വച്ചാണ് പ്രിയങ്കയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അവരും പോലീസും തമ്മില്‍ രൂക്ഷമായ വാക്കേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ആദ്യം പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങള്‍ക്കിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടകര്‍ഷകരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിക്കാനാണ് പ്രിയങ്ക ലഖിംപുര്‍ ഖേഡിയിലേക്ക് പോയത്. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം അവരെ തടഞ്ഞുവച്ച ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടി കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പോലീസിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. പ്രിയങ്ക അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ പോലീസ് കൈയേറ്റം ചെയ്തുവെന്നും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

കേന്ദ്രമന്ത്രി അജയ് കുമാര്‍ മിശ്ര, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കേശവ് പ്രസാദ് മൗര്യ എന്നിവരുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിനെതിരെ കര്‍ഷകര്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയാണ് ഞായറാഴ്ച ലഖിംപുര്‍ ഖേഡിയില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മകന്‍ സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കിടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയാണ് നാല് കര്‍ഷകര്‍ മരിച്ചത്.

