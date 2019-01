പട്‌ന: പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബിഹാര്‍ ബി.ജെ.പി നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവന വിവാദത്തില്‍. പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി സുന്ദരിയാണെന്നും എന്നാല്‍ സൗന്ദര്യം വോട്ടു കൊണ്ടുവരില്ലെന്നുമാണ് ബിഹാറിലെ മന്ത്രി കൂടിയായ നാരായണ്‍ ഛാ പറഞ്ഞത്.

''മുഖസൗന്ദര്യം കൊണ്ട് വോട്ടുകള്‍ നേടാനാവില്ല. അവര്‍ വളരെ സുന്ദരിയാണ്. എന്നാല്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും നിരവധി അഴിമതിക്കേസുകളിലും ഭൂമി കുംഭകോണങ്ങളിലും പെട്ട റോബര്‍ട്ട് വാദ്രയല്ലേ അവരുടെ ഭര്‍ത്താവ്''. ഇതായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.

നേരത്തെ ബിഹാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സുശീല്‍ കുമാര്‍ മോഡിയും പ്രിയങ്കയ്‌ക്കെതിരെ വ്യക്തിപരമായ പരാമര്‍ശം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പ്രിയങ്കയുടെ ഭര്‍ത്താവിനേക്കുറിച്ചും പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ഇന്ധിരാ ഗാന്ധിയോടുള്ള സാദൃശ്യത്തേക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു സുശീല്‍ മോഡിയുടെ പരിഹാസം.

