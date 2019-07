ന്യൂഡല്‍ഹി: നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേലയുടെ 101ാം ജന്മദിനത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓര്‍മകള്‍ പുതുക്കി എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. രാഷ്ട്രീയത്തിലിറങ്ങണമെന്ന് മറ്റാരെക്കാളും മുമ്പ് തന്നോട് ആദ്യം നിര്‍ദേശിച്ചത് നെല്‍സണ്‍ അങ്കിളാണെന്ന്‌ പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേലയോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രം സഹിതമാണ് പ്രിയങ്ക ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേലയെ പോലുള്ള നേതാക്കന്മാരെയാണ് ലോകം ഇന്ന് ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സത്യം, സ്‌നേഹം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയുടെ സംഹിതയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം. അദ്ദേഹം എനിക്ക് അങ്കിള്‍ നെല്‍സണായിരുന്നു (മറ്റാരെക്കാളും മുന്‍പെ ഞാന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു). അദ്ദേഹം എന്നും എന്റെ പ്രചോദനവും മാര്‍ഗദര്‍ശിയുമായിരിക്കും.- പ്രിയങ്ക ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പ്രിയങ്കയുടെ മകനെ നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേല ലാളിക്കുന്ന ഫോട്ടോ സഹിതമായിരുന്നു പ്രിയങ്കയുടെ ട്വീറ്റ്.

2001 ല്‍ തന്റെ മകന്റെ ഫാന്‍സി തൊപ്പി നോക്കി അദ്ദേഹം ഹൃദ്യമായി ചിരിച്ചുവെന്നും പ്രിയങ്ക മറ്റൊരു ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു. ജൂലൈ 18 ന് ലോകം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ വിമോചന പോരാളിയായ നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേലയുടെ ഓര്‍മ പുതുക്കുകയാണ്.

മണ്ടേല 1994 മുതല്‍ 1999 വരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡണ്ടായിരുന്നു. ഭാരതരത്‌നം നല്‍കി 1990 ല്‍ ഭാരതസര്‍ക്കാര്‍ മണ്ടേലയെ ആദരിച്ചു. 1993ല്‍ സമാധാനത്തിനുള്ള നോബല്‍ സമ്മാനം ഫ്രഡറിക് ഡിക്ലര്‍ക്കിനോടൊപ്പം പങ്കിട്ടു. ഗാന്ധിയന്‍ ആശയങ്ങള്‍ എന്നും നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേലക്ക് പ്രചോദനമായിരുന്നു.

content highlights: Priyanka Gandhi Vadra Shares What Nelson Mandela Told Her In Tribute