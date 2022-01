ന്യൂഡല്‍ഹി: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളുടെ തിരക്കുകള്‍ക്കിടയിലും മക്കളെ പഠനത്തില്‍ സഹായിക്കാറുണ്ടെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. സഹോദരന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുമായി ചെറുപ്പത്തില്‍ തല്ല് കൂടിയിരുന്ന കാര്യവും പ്രിയങ്ക ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് ലൈവ് ചര്‍ച്ചയില്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

ചില ദിവസങ്ങളില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ തിരക്കുകള്‍ക്ക് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയാല്‍ പുലര്‍ച്ചെ 3-4 മണിവരെയൊക്കെ കുട്ടികളെ പഠനത്തില്‍ സഹായിക്കാറുണ്ട്. സ്വന്തം മക്കളുടെ മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ മക്കളുടെയും പഠനത്തിലും ഹോം വര്‍ക്കുകളിലും സഹായിക്കാറുണ്ടെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

"കുട്ടികള്‍ ഇടക്കിടെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളുമായി വരികയും ഹോം വര്‍ക്കുകള്‍ക്ക് സഹായം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാറുള്ള 'ആ ആന്റി'യാണ് ഞാന്‍", ലൈവ് ചാറ്റിനിടെ പ്രവര്‍ത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് പ്രിയങ്ക ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ചെറുപ്പകാലത്ത് താനും സഹോദരന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും നിരന്തരം തല്ലുകൂടാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാള്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടാല്‍ തങ്ങള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടുമായിരുന്നെന്നും പ്രിയങ്ക ഓര്‍ത്തു.

