ലഖ്‌നൗ: പാചകം ചെയ്യാന്‍ ഏറെ ഇഷ്ടമാണെന്നും 15-ാം വയസ്സ് മുതല്‍ പാചകം ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങിയതാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി. അയോധ്യയില്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പാചകത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലയായത്.

ദേശീയരാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധേയയായ വനിതാ നേതാവിന് പാചകം ചെയ്യാനാറിയാമോ എന്നായിരുന്നു വിദ്യാര്‍ഥികളിലൊരാളുടെ ചോദ്യം. ഇതിനു പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി നല്‍കിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ- 'ഞാന്‍ നല്ലൊരു പാചകക്കാരിയാണ്. 15-ാം വയസ്സ് മുതല്‍ പാചകം ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങി. ഇറ്റാലിയന്‍, തായ് വിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാനാണ് ഏറെ ഇഷ്ടം. എപ്പോള്‍ വീട്ടിലെത്തിയാലും അടുക്കളയില്‍ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം ഞാന്‍ ഏറെ ആസ്വദിക്കുന്നു. പാചകം ചെയ്യാന്‍ എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്- പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ഫൈസാബാദിലെ സണ്‍ബീം സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയുമായി കഴിഞ്ഞദിവസം സംവാദത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ഭാവി ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്‌നം എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാര്‍ അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് തന്റെ സ്വപ്‌നമെന്നും നിങ്ങളുടെ മതത്തെ ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടാത്ത ഇന്ത്യയെയാണ് എനിക്ക് കാണേണ്ടതെന്നും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

