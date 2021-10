ലഖ്‌നൗ: സീതാപുര്‍ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ മുറി തൂത്തുവാരി വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതിനു പിന്നാലെ പരിഹാസവുമായി ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. 'ഇത്തരം ജോലികള്‍ ചെയ്യാന്‍ പ്രാപ്തയാവണമെന്ന് ജനങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രതികരിച്ചു. സിഎന്‍എന്‍-ന്യൂസ് 18ന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് യോഗിയുടെ പ്രതികരണം.

ലഖിംപുര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പ്രിയങ്കയെ പിന്നീട് സീതാപുരിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവിടെ വെച്ചാണ് താന്‍ ഇരുന്നിരുന്ന മുറി പ്രിയങ്ക വൃത്തിയാക്കിയത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരുന്നു. മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളടക്കം പ്രിയങ്കയുടെ നടപടിയെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ലഖിംപുര്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനോ പോലീസിനോ ഒന്നും ഒളിക്കാനില്ലെന്നും യോഗി പറഞ്ഞു. ഖേരിയില്‍ നടന്നത് ഖേദകരമായ സംഭവമാണ്. സംഭവം വിശദമായി സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിക്കും. നിയമം കയ്യിലെടുക്കാന്‍ ആര്‍ക്കും അധികാരമില്ല. പ്രതികളെ ഉടന്‍ പിടികൂടും. ആരേയും രക്ഷപ്പെടാന്‍ അനുവദിക്കില്ല. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എഫ്‌ഐര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടെന്നും യോഗി ആരോപിച്ചു. ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുന്നതിനാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ മുന്‍ഗണനയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ലഖിംപുരില്‍ കര്‍ഷക പ്രതിഷേധത്തിനിടയിലേയ്ക്ക് കാർ ഇടിച്ചുകയറ്റിയ സംഭവത്തിൽ നാല് കര്‍ഷകരുള്‍പ്പെടെ എട്ട് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

