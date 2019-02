ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പാർട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരുമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നടത്തിയ ചര്‍ച്ച ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ വരെ നീണ്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ആരംഭിച്ച യോഗം ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 5.30 യോടെയാണ് അവസാനിച്ചത്. ഏകദേശം 16 മണിക്കൂര്‍ ചര്‍ച്ച നീണ്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അനുകൂലമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പ്രവര്‍ത്തകരില്‍നിന്നുള്ള അഭിപ്രായ ശേഖരണമായിരുന്നു ചര്‍ച്ചയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രിയങ്ക പ്രതികരിച്ചു.

അമേഠിയും റായ്ബറേലിയും ഉള്‍പ്പെടെ എട്ട് ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിവിധ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാര്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തു. ഭര്‍ത്താവ് റോബര്‍ട്ട് വദ്ര, ഭര്‍തൃ മാതാവ് മൗറീന്‍ വദ്ര എന്നിവരുടെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് ജയ്പുരില്‍ നിന്ന് പ്രിയങ്ക ചര്‍ച്ചയ്ക്കായി ലഖ്‌നൗവിലെത്തിയത്.

പാര്‍ട്ടി സംഘടനയെ കുറിച്ചും നിലവിലെ രീതികളില്‍ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ പഠിക്കുകയാണെന്ന് പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. സോണിയയ്ക്കും രാഹുലിനും വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തതൊഴികെ, പൊതുരംഗത്തേക്കുള്ള പ്രിയങ്കയുടെ വരവ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അനുകൂലതരംഗങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടല്‍.

കിഴക്കന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശുള്‍പ്പെടെ 41 സീറ്റുകളുടെ ചുമതലയാണ് പ്രിയങ്കയ്ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രിയങ്കയോടൊപ്പം ഉത്തര്‍പ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജ്യോതിരാദിത്യസിന്ധ്യയും ഇന്നലെ പ്രവര്‍ത്തകരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. 39 സീറ്റുകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സിന്ധ്യയുടെ ചര്‍ച്ച രാത്രി 2.30 ന് അവസാനിച്ചിരുന്നു.

രാഹുല്‍, ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന റോഡ്‌ഷോയിലും പ്രിയങ്ക പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പ്രിയങ്കയുടെ പരസ്യരാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന്റെ ഗംഭീര അവതരണമായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് റോഡ് ഷോയിലൂടെ നടപ്പാക്കിയത്.

Had a very productive meeting today with Smt. @priyankagandhi along with many colleagues from Unnao. Her warmth and attention to detail left us charged up! pic.twitter.com/WeNFJnR8oK