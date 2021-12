ലഖ്‌നൗ: അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കുന്ന ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രധാന എതിരാളിയായ ബി.ജെ.പിയെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് ബോളിവുഡ് ചിത്രം ദീവാറിലെ ഡയലോഗിലൂടെ മറുപടി നല്‍കി കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി. 'എന്റെ കൂടെ അമ്മയുണ്ട്' എന്ന ഡയലോഗാണ് പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞത്.

നിലവില്‍ യോഗി ആദിത്യനാഥ് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ള ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോണ്‍ഗ്രസിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ചുമതലുള്ള പ്രിയങ്ക.

'ദീവാറിലെ ഡയലോഗ് നിങ്ങള്‍ക്ക് അറിയില്ലേ. എന്റെ കൂടെ അമ്മയുണ്ട്. ആ ചിത്രത്തില്‍ അമിതാഭ് ബച്ചനും ശശി കപൂറും സഹോദരങ്ങളാണ്. തന്റെ കൈയില്‍ കാറും ബംഗ്ലാവുമുണ്ടെന്ന് ശശി കപൂറിനോട് അമിതാഭ് പറയുമ്പോള്‍ തന്റെ കൂടെ അമ്മയുണ്ട് എന്ന ക്ലാസ് മറുപടിയാണ് ശശി കപൂര്‍ നല്‍കുന്നത്. എല്ലാ സമ്പത്തിനേക്കാളും വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് അമ്മയുടേ സ്‌നേഹം', ദേശീയ മാധ്യമമായ ന്യൂസ് 18-ന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി.

നിലവില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രിയങ്ക ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലുണ്ട്. വനിതാ വോട്ടര്‍മാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രിയങ്കയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍. 2019 പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് പ്രിയങ്ക രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ സജീവമായത്. 2004 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അമ്മ സോണിയാ ഗാന്ധിയുടെ കാമ്പെയ്ന്‍ മാനേജറും സഹോദരന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ നിരീക്ഷകയുമായിരുന്നു.

Content Highlights: Priyanka Gandhi's Deewar Twist In UP Poll Campaign