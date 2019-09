ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സ്വാധീനം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം പാര്‍ട്ടി പ്രിയങ്കാഗാന്ധി വദ്രയെ ഏല്‍പ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. 2022 ല്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന യു.പി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്‍ക്കണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ ചുമതലയും പ്രിയങ്കയെ ഏല്‍പ്പിക്കാനാണ് നീക്കമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. പ്രിയങ്കയെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടണമെന്ന ആവശ്യവും മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവില്‍ കിഴക്കന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയാണ് പ്രിയങ്ക. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യു.പിയിലെ 80 സീറ്റുകളില്‍ ഒന്നുമാത്രം വിജയിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞ കോണ്‍ഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ദൗത്യമാവും പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരിക. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ റായ്ബറേലിയില്‍നിന്ന് സോണിയ വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെ വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താന്‍ അവര്‍ പ്രിയങ്കയ്‌ക്കൊപ്പം എത്തിയപ്പോഴാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം സംബന്ധിച്ച ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നത്.

ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ഗാന്ധിയെ യു.പിയിലെ അമേഠിയില്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ സ്മൃതി ഇറാനി പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെ യു.പിയിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ നിരവധി യോഗങ്ങള്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത പ്രിയങ്ക പ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ ആരായുകയും പാര്‍ട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യു.പിയില്‍ നേരിട്ട പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ജില്ലാ - ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികള്‍ പിരിച്ചുവിട്ട കോണ്‍ഗ്രസ് മൂന്നംഗ അച്ചടക്ക സമിതിക്ക് രൂപം നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

