പനാജി: ഗോവയില്‍ ഗോത്രവര്‍ഗസ്ത്രീകള്‍ക്കൊപ്പം ചുവടുവെച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്തെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കംകുറിക്കാന്‍ എത്തിയതായിരുന്നു പ്രിയങ്ക. അടുത്തകൊല്ലം ആദ്യമാണ് ഗോവയില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് പ്രിയങ്ക ഗോവയിലെത്തിയത്.

പരമ്പരാഗത നാടോടിനൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗോത്രവര്‍ഗ സ്ത്രീകള്‍ക്കൊപ്പം പ്രിയങ്കയും ചുവടുവെക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ കോണ്‍ഗ്രസ് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. മോര്‍പിര്‍ല ഗ്രാമത്തില്‍നിന്നുള്ള ഈ വീഡിയോയുടെ ദൈര്‍ഘ്യം 45 സെക്കന്‍ഡാണ്. നൃത്തത്തിനൊടുവില്‍ അവരിലൊരാളെ പ്രിയങ്ക ആശ്ലേഷിക്കുന്നതും കാണാം.

