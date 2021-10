ലഖ്‌നൗ: വിവിധ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തി എ.ഐ.സി.സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു, നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചു തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തിയാണ്‌ സിതാപുര്‍ പോലീസ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. 30 മണിക്കൂര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍വെച്ച ശേഷമാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്‌.

പ്രിയങ്കയെ ഇന്ന് തന്നെ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുമ്പില്‍ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌. എന്നാല്‍ അറസ്റ്റ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസ് സ്ഥരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അറസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച്‌ അറിയിപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അവരുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. പ്രിയങ്കയെ തടങ്കലില്‍ ലഖ്‌നൗവിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് താത്കാലിക ജയില്‍ ആക്കിമാറ്റാനാണ് തീരുമാനം.

പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി അടക്കം 11 പേര്‍ക്കെതിരേ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസ് എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. പ്രിയങ്കക്ക് പുറമേ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളായ ദീപേന്ദ്ര ഹൂഡ, അജയ് കുമാര്‍ ലല്ലു അടക്കമുള്ളവര്‍ക്കെതിരേയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എഫ്‌ഐആര്‍ ഇല്ലാതെയാണ് 28 മണിക്കൂറോളം തന്നെ തടവില്‍വെച്ചതെന്ന് നേരത്തെ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചിരുന്നു. എഫ്‌ഐആര്‍ ഇല്ലാതെയാണ് ഇന്നലെ പ്രിയങ്കയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസും ഉന്നയിച്ചിരന്നു.

ഇതിനിടെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെത്തിയ ഛത്തിസ്ഗഢ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഘേലിനെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ തടഞ്ഞു. ഇതിനേ തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹം വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് കുത്തിയിരുന്ന്‌ പ്രതിഷേധിച്ചു. സിതാപുര്‍ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെ കാണാനാണ് എത്തിയതെന്നാണ് ബാഘേല്‍ അറിയിച്ചത്. ഉത്തരവുകള്‍ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തു തടഞ്ഞുവെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. വിമനത്താവളത്തിന് പുറത്തിരുന്ന പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ചിത്രവും അദ്ദഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധവും ലജ്ജാകരവുമാണെന്ന് പി.ചിദംബരം പറഞ്ഞു. 'സൂര്യനുദിക്കും മുമ്പേയാണ് അവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതുവരെ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. നിയമം ലംഘിക്കപ്പെട്ടു. ക്രമസമാധാനത്തിന് യുപിയില്‍ മറ്റൊരു അര്‍ഥമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നിയമം എന്നാല്‍ അദിത്യനാഥിന്റെ നിയമം, ഉത്തരവ് എന്നാല്‍ ആദിത്യനാഥിന്റെ ഉത്തരവ്.'- ചിദംബരം വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐയോട് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Priyanka Gandhi Arrested, Office Yet to Hear From Admin