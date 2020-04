ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ 25 ജയില്‍ വാനുകള്‍ കൊറോണ വൈറസ് പരിശോധനക്കായുള്ള ലാബുകളാക്കി മാറ്റാന്‍ തീരുമാനിച്ച് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍. സംസ്ഥാനത്തെ 79 രോഗബാധിത മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് പരിശോധനകള്‍ നടത്തുന്നതിനായാണ് വാഹനങ്ങള്‍ ക്രമീകരിക്കുന്നത്.

വരുന്ന 3- 4 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 40,000 റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്താനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. രണ്ട് വാനുകള്‍ വീതം സംസ്ഥാനത്തെ 11 ജില്ലകളിലായും ബാക്കിയുള്ള മൂന്നെണ്ണം തലസ്ഥാനത്തും തുടരും.

രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതിരുന്ന 186 പേര്‍ക്ക് ശനിയാഴ്ച കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജരിവാള്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തത്.

നിശബ്ദ രോഗവാഹകരിലൂടെയാകാം ഇത്തരത്തില്‍ രോഗം പകര്‍ന്നതെന്ന നിഗമനത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് വിപുലമായ പരിശോധന നടത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയാറാകുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ തിലക് നഗറിലുള്ള 35 പേര്‍ക്കും, തുഗ്ലകാബാദില്‍ നിന്നുള്ള 30 പേര്‍ക്കും , നബികരീമില്‍ നിന്നുള്ള അഞ്ച് പേര്‍ക്കും സദാര്‍ ബസാറില്‍ നിന്നുള്ള മൂന്ന് പേര്‍ക്കും നിസാമുദ്ദീനില്‍ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേര്‍ക്കും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം എല്ലാ ജില്ലകളും ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ട് ആയതിനാല്‍ നിലവിലെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ഇളവുകൾ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏപ്രില്‍ 27 ന് സര്‍ക്കാര്‍ വിലയിരുത്തും.

