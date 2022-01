ന്യൂഡൽഹി: ബ്ലൂ ബുക്ക് നിർദേശങ്ങൾ, എസ് പി ജി സുരക്ഷ, സംസ്ഥാന പോലീസ് സുരക്ഷ, രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്, ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പഞ്ചാബിൽ റോഡിൽ കുടുങ്ങിയതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് രാജ്യം. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്ലൂ ബുക്കിലെ നിർദേശങ്ങൾ പഞ്ചാബ് സർക്കാർ അവഗണിച്ചു എന്നാണ് പ്രധാനമായും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സംവിധാനവും സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

പഞ്ചാബ് പോലീസിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. പ്രതിഷേധക്കാരെക്കുറിച്ച് രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘം നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മുഖവിലക്കെടുത്തില്ലെന്നും കേന്ദ്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും പഞ്ചാബ് സർക്കാരിനോട് കേന്ദ്രം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെത്തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം 20 മിനിറ്റോളമാണ് ഫ്‌ളൈഓവറില്‍ കുടുങ്ങിയത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കേണ്ട ഫിറോസ്പുരിലെ സമ്മേളന പരിപാടി റദ്ദ് ചെയ്ത്, യാത്ര ഒഴിവാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

Security breach in PM Narendra Modi's convoy near Punjab's Hussainiwala in Ferozepur district. The PM's convoy was stuck on a flyover for 15-20 minutes. pic.twitter.com/xU8Jx3h26n