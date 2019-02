പ്രയാഗ്‌രാജ്: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്‌രാജില്‍ നടക്കുന്ന കുംഭമേളയ്ക്കിടെ ഗംഗാ സ്‌നാനം നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഗംഗാസ്‌നാനം നടത്താനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചുവെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ച അദ്ദേഹം 130 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

Had the good fortune of taking a holy dip at the #Kumbh. Prayed for the well being of 130 Crore Indians. pic.twitter.com/jTI2QbmWxb