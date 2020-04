ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എല്ലാ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായും വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് സംവിധാനത്തിലൂടെ വ്യാഴാഴ്ച ആശയവിനിമയം നടത്തും. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തതാണ് ഇക്കാര്യം.

Prime Minister Narendra Modi to hold video conferencing with all CMs tomorrow over COVID-19. pic.twitter.com/gaTaCgT4rg — ANI (@ANI) April 1, 2020

നിസാമുദീന്‍ തബ്‌ലീഗ് മതസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നും അടിയന്തരമായി കണ്ടെത്തേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗം.

കോവിഡ് 19 വിഷയത്തില്‍ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമായി കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൗബ നേരത്തെ ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് നിസാമുദീന്‍ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരെയും അവരുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയ എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗത്തില്‍ കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ്‌ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

രാജ്യത്തെ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന് നിസാമുദ്ദീന്‍ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരെ ഉടന്‍ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. യുദ്ധകാല അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. വൈറസ് വ്യാപനം തടയാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മികച്ച രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി.

Content Highlights: Prime Minister Narendra Modi to hold video conferencing with all CMs tomorrow over COVID-19.