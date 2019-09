ന്യൂഡല്‍ഹി: അഴിമതിക്കേസില്‍ തിഹാര്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ പി ചിദംബരത്തിന് പിറന്നാള്‍ ആശംസയറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കത്ത്. ചിദംബരത്തിന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ വിലാസത്തിലാണ് കത്തയച്ചത്. തമിഴിലാണ് ചിദംബരത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി ചിദംബരത്തിന് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്.

I have asked my family to tweet on my behalf the following:

Dear Mr. Prime Minister Modi @narendramodi @PMOIndia,

Pleasantly surprised to receive your greetings on my birthday (sent to my village address and forwarded to me) pic.twitter.com/kN381qpFyV