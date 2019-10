ഗാന്ധിനഗര്‍: സര്‍ദാര്‍ വല്ലഭ് ഭായി പട്ടേലിന്റെ 144-ാം ജന്മവാര്‍ഷികത്തില്‍ ഗുജറാത്തിലെ കേവാഡിയയിലെ ഏകതാ പ്രതിമയില്‍ ആദരമര്‍പ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി.

'രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇന്ന് റണ്‍ ഫോര്‍ യൂണിറ്റി പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ പൗരന്മാരോടും ഞാന്‍ നന്ദി പറയുകയാണ്. നാനാത്വത്തില്‍ ഏകത്വമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനവും സവിശേഷതയും'- പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ദേശിയ ഏകതാദിന പരേഡില്‍ പങ്കെടുത്ത മോദി ഏകതാദിന പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

Prime Minister Narendra Modi in Kevadia: 'Run for Unity' program is being held in different cities & villages across the country today. I thank every citizen for participating in this program. India is known for 'unity in diversity’; it is our pride and our identity. #Gujarat pic.twitter.com/jTKIUvM0LB