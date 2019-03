പനാജി: അന്തരിച്ച ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ പരീക്കറുടെ ഭൗതികദേഹത്തില്‍ ആദരാഞ്ജലികള്‍ അര്‍പ്പിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. പനാജിയിലെ കലാ അക്കാദമിയിലെത്തിയാണ് മോദി പരീക്കര്‍ക്ക് അന്ത്യോപചാരം അര്‍പ്പിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് പരീക്കറുടെ കുടുംബത്തോട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.

Panaji: Prime Minister Narendra Modi and Defence Minister Nirmala Sitharaman pay last respects to Goa CM #ManoharParrikar pic.twitter.com/aNUC7nEJPm