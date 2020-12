ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിലെ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണ ഫാക്ടറിയില്‍ നടന്ന അക്രമസംഭവത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വളരെ അധികം അസ്വസ്ഥനാണെന്ന് കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പ.

തായ്‌വാന്‍ ആസ്ഥാനമായ വിസ്‌ട്രോണ്‍ കമ്പനിയുടെ കോലാറിനു സമീപത്തെ ഫാക്ടറിയിലാണ് ശനിയാഴ്ച അക്രമം നടന്നത്. ആപ്പിളിന്റെ ആഗോള വിതരണക്കാരില്‍ പ്രമുഖരാണ് വിസ്‌ട്രോണ്‍. കഴിഞ്ഞ നാലുവര്‍ഷത്തോളമായി ഇന്ത്യയില്‍ ഐഫോണുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത് വിസ്‌ട്രോണ്‍ ആണ്.

വിസ്‌ട്രോണിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവര്‍ത്തനവിജയം മേക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ വിജയമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികള്‍ ഫാക്ടറി തല്ലിത്തകര്‍ക്കുകയും ഐഫോണുകളും ലാപ്‌ടോപ്പുകളും മോഷ്ടിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഏഴുപതുലക്ഷം ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ശമ്പളക്കുടിശ്ശിക തീര്‍പ്പാക്കണം, ജോലിസമയം ക്രമീകരിക്കണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധം. തൊഴിലാളികള്‍ ഫാക്ടറിയും ഉപകരണങ്ങളും തല്ലിത്തകര്‍ക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ 130 തൊഴിലാളികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിദേശ കമ്പനിയാണത്. ഇത് സംഭവിക്കാന്‍ പാടില്ലായിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും വളരെ അസ്വസ്ഥനാണ്-യെദ്യൂരപ്പ മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിച്ചു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കരുതെന്ന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ ആ കമ്പനിക്ക് പൂര്‍ണ പിന്തുണ നല്‍കും. ഒരു പ്രശ്‌നവുമില്ലാതെ അവര്‍ക്ക് ഉത്പാദനം തുടരാന്‍ സാധിക്കും-യെദ്യൂരപ്പ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സംഭവത്തില്‍ ആപ്പിളും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിസ്ട്രണ്‍ തൊഴില്‍ചട്ടങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ആപ്പിള്‍ അന്വേഷിക്കുക. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഓഡിറ്റര്‍മാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് ആപ്പിള്‍ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

