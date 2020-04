ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 5,000 കടന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് മുഖേന ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നു. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് എന്നിവരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.

കോണ്‍ഗ്രസ്, തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്, ശിവസേന, ബിജെഡി, എന്‍സിപി, എസ്.പി, ശിരോമണി അകാലി ദള്‍, ബിഎസ്പി, വൈഎസ്ആര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്‌, ജെഡിയു എന്നീ പാര്‍ട്ടികളില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ് വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്

രാജ്യസഭയിലേയും ലോക്‌സഭയിലേയും വിവിധ കക്ഷികളുടെ പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളാണ് യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi held a meeting with floor leaders of parties whose combined strength in Lok Sabha and Rajya Sabha adds up to 5 MPs, via video conferencing today, on #COVID19 situation in the country. pic.twitter.com/62LkzLGhYE