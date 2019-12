ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിന് ക്രിസ്മസ് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു.

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ചിന്തകള്‍ നാം വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ഓര്‍ക്കുന്നു. സേവനത്തിന്റെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും ആദര്‍ശത്തെ അദ്ദേഹം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി. മനുഷ്യരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ജീവിതം സമര്‍പ്പിച്ചു. യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങള്‍ ഇന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിനാളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.- പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറററില്‍ കുറിച്ചു.

Merry Christmas!



We remember, with immense joy, the noble thoughts of Jesus Christ. He epitomised spirit of service and compassion, devoting his life towards alleviating human suffering.



His teachings inspire millions across the world.