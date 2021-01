ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പുതുവത്സരാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു.

'എല്ലാവര്‍ക്കും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകള്‍. ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞ വര്‍ഷമാവയെന്ന്‌ മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Wishing you a happy 2021!



May this year bring good health, joy and prosperity.



May the spirit of hope and wellness prevail.